Inscrições abertas para projectos artísticos em Ourém

O Grupo de Teatro Juvenil do Teatro Municipal de Ourém e o Prefácio – Laboratório de Experimentação Teatral têm as inscrições abertas.

O Grupo de Teatro Juvenil do Teatro Municipal de Ourém (TMO) e o Prefácio – Laboratório de Experimentação Teatral, dois projectos artísticos, têm as inscrições abertas. As duas iniciativas continuam a ser desenvolvidas pelo TMO, com coordenação de Eduardo Dias, actor e encenador.

O Grupo de Teatro Juvenil dirige-se a jovens entre os 12 e os 18 anos, com ensaios às quartas-feiras, entre as 15h00 e as 17h30. O espectáculo desenvolvido pelo Grupo de Teatro Juvenil do TMO vai integrar o PANOS, projeto promovido pelo Teatro Nacional D. Maria II, e as inscrições, gratuitas e limitadas, estão abertas até 1 de Outubro.

Já o Prefácio é para crianças entre os 6 e os 11 anos, com periodicidade semanal (quartas-feiras, entre as 18h00 e as 19h00) e culmina com uma apresentação pública do projeto.