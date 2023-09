Multibanco do Pombalinho com direito a duas inaugurações

A Câmara da Golegã e a Junta de Freguesia do Pombalinho inauguraram, em horas diferentes, o novo multibanco do Pombalinho. O presidente da Câmara da Golegã, António Camilo, explica a O MIRANTE que foi apenas um acto de informar a população de que o multibanco passou a estar disponível e que articulou com a junta antecipar a sua ida por não poder àquela hora. O presidente da junta, Luís Júlio, garante ao nosso jornal que não foi informado e que há um equívoco na informação que a câmara passou sobre assegurar as despesas de funcionamento e manutenção do multibanco.

Segundo Luís Júlio, o protocolo foi estabelecido entre a junta e a Caixa de Crédito Agrícola da Chamusca, que quis incluir a câmara municipal numa cláusula de segurança caso o multibanco desse prejuízo a cada três meses. “Todas as outras obrigações que a câmara refere como estando a suportar, o funcionamento e a manutenção, não está correcto”, afirma. António Camilo diz que “os encargos são da câmara e o edifício da junta”. Para António Camilo as relações com a Junta de Freguesia do Pombalinho são “óptimas”. No entanto, Luís Júlio fala de mal-estar, sente-se ignorado e diz que há um “choque de personalidades”.

Recorde-se que a 21 de Julho do ano passado a Junta de Freguesia de Pombalinho emitiu um comunicado nas redes sociais a dar conta de que a antiga caixa ficaria desactivada. Um ano depois foi inaugurado o novo multibanco do Pombalinho. O anterior equipamento pertencia à Caixa Agrícola de Alcanhões que, segundo comunicado da junta, transmitiu que se tratava de um equipamento antigo que teria de ser substituído. No entanto, explica o mesmo comunicado, a entidade bancária mostrou-se desinteressada em substituir o equipamento pelo facto de o Pombalinho já não pertencer ao concelho de Santarém e de a caixa ter poucos clientes. O actual equipamento pertence à Caixa de Crédito Agrícola da Chamusca e, segundo o presidente da Junta do Pombalinho, tem tido bastante adesão sendo que já faltou dinheiro na caixa por três vezes.



Situação foi para as redes sociais

“Obra importante e necessária para a população do Pombalinho. E para fazer vincar essa importância até teve duas inaugurações”, lê-se num comentário nas redes sociais. A junta respondeu ao comentário afirmando que “houve apenas uma inauguração, (…) A outra cerimónia foi apenas uma fotografia com o multibanco ainda desligado, em fase de instalação. Não é só no Entroncamento que os há”, lê-se.