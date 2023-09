Obras deixam Escola Básica do Cabo de Vialonga com melhores condições

A Escola Básica do Cabo de Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, foi requalificada e ampliada, num investimento de 2,5 milhões de euros, divulgou a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. A autarquia refere que a ampliação e requalificação deste equipamento permite melhorar “as condições de ensino” e aumentar a capacidade em cerca de 90 alunos do 1.º ciclo e em cerca de 50 alunos do pré-escolar, dando resposta a perto de 350 estudantes.

A nova Escola Básica do Cabo de Vialonga passa a ser constituída por dois pisos, duas salas de ensino pré-escolar, 12 salas de aula para o 1.º ciclo, “sala do futuro”, biblioteca, três salas de atividades, sala de docentes e não docentes, sala polivalente, refeitório e copa, gabinete médico/enfermaria e lavandaria.