Pequeno incêndio em churrasqueira causa discussão política em Coruche

A Câmara de Coruche vai contratar uma empresa externa para verificar todas as bocas-de-incêndio e hidrantes do concelho. A informação foi dada em sessão camarária pelo presidente do município, Francisco Oliveira, depois de questionado pelo vereador do PSD, Osvaldo Mendes. Em causa está um pequeno incêndio urbano no centro histórico da vila, que aconteceu há cerca de duas semanas, e que teve origem numa fritadeira de uma churrasqueira. Osvaldo Mendes demonstrou preocupação pelo facto de uma boca-de-incêndio perto do local do incêndio não ter funcionado.

Francisco Oliveira esclareceu que, segundo informação do comandante dos Bombeiros Municipais de Coruche, aquele tipo de incêndio não necessita de água para ser extinto. “Os bombeiros foram verificar se o equipamento estava operacional e detectaram que a válvula estava colada. No entanto, mesmo que fosse necessário haveria abastecimento de água através do carro dos bombeiros”, esclareceu o autarca socialista. Francisco Oliveira criticou a “demagogia barata e aproveitamento político” feito nas redes sociais após este incidente e a “forma como algumas forças políticas aproveitaram a situação para criticar o que aconteceu dando-lhe uma dimensão que nunca teve”, observou.

O presidente do município referiu que todas as bocas-de-incêndio do concelho são vistoriadas duas vezes por ano pela empresa Águas do Ribatejo tendo a que se verificou estar inoperacional sido substituída logo de seguida. Além disso, garante Francisco Oliveira, não havia indicação da inoperacionalidade daquela boca-de-incêndio. “Aquela boca-de-incêndio não colocaria em causa o trabalho dos nossos bombeiros que resolveram o problema rapidamente e o incêndio restringiu-se à fritadeira não tendo alastrado”, sublinhou o autarca. A vistoria vai ser feita para que tudo esteja operacional caso seja necessário a sua utilização.