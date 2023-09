Unidades Móveis de Saúde podem ser solução para utentes dos meios mais rurais

Ideia é defendida pelo responsável da Comissão de Utentes do Médio Tejo, Manuel Soares, durante a manifestação organizada, na tarde deste sábado, 16 de Setembro, em conjunto com a CGTP, no Jardim da Liberdade, em Santarém.

A Comissão de Utentes do Médio Tejo (CUMT) organizou uma manifestação, juntamente com a CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses), na tarde deste sábado, 16 de Setembro, no Jardim da Liberdade, em Santarém. No protesto estiveram mais de meia centena de pessoas que estão contra a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) sobretudo nos meios mais rurais onde as populações, na sua maioria idosa, não tem acesso a médico de saúde.

Manuel Soares, responsável da CUMT, lamentou a O MIRANTE existirem duas realidades no distrito de Santarém, os utentes que têm médico de família, mas que não está disponível. “Em Paialvo, concelho de Tomar, a médica que lá estava está de licença de maternidade e a população ficou sem médico de família. Estas situações têm que ser resolvidas. As pessoas precisam de consultas e medicação e não podem ter que ir de madrugada para a porta dos centros ou extensões de saúde para apanhar uma consulta de recurso”, critica o dirigente.

Manuel Soares defende as Unidades Móveis de Saúde como solução para chegar às aldeias do interior uma vez que, na sua opinião, é mais fácil uma equipa médica deslocar-se às aldeias do que os utentes irem às cidades, até porque não temos uma boa rede de transportes rodoviários no distrito”, reforça.

