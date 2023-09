ASASC promove caminhada em Samora Correia para ajudar famílias carenciadas

Caminhada pela sustentabilidade vai decorrer na Charneca da Companhia das Lezírias. Valor angariado com as inscrições será convertido em cabazes de ajuda alimentar.

A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) está a organizar uma Caminhada pela Sustentabilidade que irá decorrer na manhã de domingo, 24 de Setembro, na Charneca da Companhia das Lezírias, no Vale de Cabras, em Samora Correia.

Serão nove quilómetros de contacto com a natureza e a biodiversidade. Os participantes têm oportunidade de observar as várias espécies de animais e plantas no seu habitat natural.

A concentração está marcada para as 8h00 junto ao Centro Cultural de Samora Correia e os participantes seguem às 08h30 até à entrada para Vale de Cabras junto à fábrica das rações na Zona Industrial.

As inscrições custam cinco euros e incluem a oferta de uma t-shirt e abastecimento sólido e líquido durante a caminhada. A verba angariada será convertida em alimentos para entregar às famílias vulneráveis apoiadas pela ASASC.

Os interessados devem inscrever-se na Junta de Freguesia de Samora Correia até 20 de Setembro.