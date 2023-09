Abrantes ajuda a pagar renda a comerciantes que se instalem no centro histórico

Os comerciantes que se instalem em Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), nomeadamente de Abrantes (centro histórico), de Alferrarede e de Rossio ao Sul do Tejo, recebem, mediante candidatura aprovada e durante 12 meses da vigência do contrato de arrendamento do estabelecimento, um apoio de 50% do valor da renda até ao limite máximo de 250 euros, ao abrigo do Programa + Comércio. Esta é uma medida do município presidido por Manuel Valamatos de incentivo à dinamização comercial que apoiou, desde 2014, 58 estabelecimentos comerciais que criaram 89 postos de trabalho.

Segundo o autarca socialista, que falava na reunião do executivo realizada a 5 de Setembro, a câmara municipal investiu nesta medida mais de 100 mil euros e a taxa de sobrevivência dos negócios apoiados é de 65,5%. “Temos que continuar a melhorar”, disse Manuel Valamatos, depois de salientar que há, da parte do Gabinete de Desenvolvimento Económico do município, “um trabalho de monitorização e proximidade”.

Nessa reunião o executivo municipal aprovou por unanimidade mais duas propostas de candidatura para apoio a dois estabelecimentos comerciais. Na primeira proposta o montante global de apoio a atribuir pelo município, durante um ano, é de três mil euros, correspondente a um apoio mensal de 250 euros, e na segunda de 1.800 euros, o que se traduz num apoio mensal de 150 euros.

Durante a apreciação das propostas o vereador do PSD, Diogo Valentim, em substituição de Vítor Moura, reconhecendo “esta medida como incentivo à iniciativa privada”, quis saber se é efectuada alguma monitorização ao nível da taxa de sucesso e insucesso dos estabelecimentos apoiados, de modo a que se possa perceber o que leva comerciantes a fechar portas. Também o vereador do movimento Alternativacom, Vasco Damas, considerou fundamental perceber-se quantas das empresas apoiadas ainda estão a funcionar.

Dando a saber a taxa de sucesso do programa Manuel Valamatos salientou ainda, em resposta aos vereadores, que o sucesso dos negócios não depende apenas do apoio do município já que qualquer empresa tem a sua própria dinâmica e autonomia. Nalguns casos, fez saber, houve estabelecimentos a encerrar devido a situações de morte e doença dos seus proprietários.

Doze candidaturas aprovadas este ano

Este ano, até Setembro, foram aprovadas 12 candidaturas no âmbito deste programa num investimento que já ultrapassa o montante global de apoio atribuído em todo o ano passado, o que levou, em Agosto, a um reforço orçamental no valor de 30 mil euros. De acordo com o regulamento do Programa + Comércio, que se encontra disponível na página oficial da Câmara de Abrantes, não são elegíveis candidaturas destinadas à instalação de estabelecimentos comerciais nos parques industriais de Abrantes, Tramagal e Pego; no Parque Tecnológico do Vale do Tejo, nem em instalações de regime de co-work, mesmo que estejam situadas dentro das Áreas de Reabilitação Urbana. Também não são elegíveis candidaturas cujo proponente tenha dívidas ao município de Abrantes. As candidaturas têm de ser submetidas até 30 dias após a abertura do estabelecimento.