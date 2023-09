Apresentação da Obra “Fátima e a Criação Artística”

Na noite de 13 de Setembro, o Santuário de Fátima apresentou a obra “Fátima e a Criação Artística: o Santuário e a Iconografia,” da autoria de Marco Daniel Duarte. O evento decorreu na exposição “Rosarium: Alegria e Luz, Dor e Glória,” e contou com a presença de várias personalidades, incluindo a vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, Isabel Costa, o Reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, e o Bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas.

A pesquisa académica de duas décadas realizada por Marco Daniel Duarte, director do Museu e do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, culminou na publicação de uma obra em dois volumes que aborda a evolução do Santuário e a reflexão artística inspirada por Fátima. O livro explora a trajectória desde a sua estrutura original até às mais recentes expressões artísticas, incluindo as obras de arte inauguradas no Santuário de Fátima desde 2007 até aos dias actuais.

Coube a Vítor Serrão, historiador de arte e Professor Catedrático Emérito da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a apresentação da obra. Além de escrever o posfácio desta obra, destacou na apresentação que “a arte fatimista transcende barreiras religiosas, sendo apreciada tanto por crentes como por não crentes.” Além disso, enfatizou que o Santuário de Fátima merece “destacar-se no património da humanidade” e sugeriu que esta proposta fosse formalizada à UNESCO, defendendo assim uma possível candidatura de Fátima a Património da Humanidade.