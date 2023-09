CRIT promove sétima Gala de Solidariedade

O Centro de Reabilitação e Integração Torrejano vai realizar a sétima edição da Gala de Solidariedade a 25 de Novembro, no Teatro Virgínia, em Torres Novas.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Centro de Reabilitação e Integração Torrejano (CRIT) vai realizar a sétima edição da Gala de Solidariedade a 25 de Novembro, no Teatro Virgínia, em Torres Novas. O evento que se tornou um marco na história da instituição e no envolvimento da comunidade, tem como objectivo de angariar fundos para o alargamento do lar residencial o que vai permitir dar resposta a um maior número de utentes.