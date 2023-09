Centena e meia no passeio de idosos da freguesia de São Pedro de Tomar

Após três anos de interregno devido à pandemia, decorreu no dia 5 de Setembro o XIX passeio de idosos organizado pelo executivo da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar.

Centena e meia de participantes, com idades entre os 65 e os 90 anos, viajaram em três autocarros até ao Parque das Nações em Lisboa, tendo visitado o Oceanário e passeado pelo jardim da água e jardim das ondas, usufruindo da paisagem à beira Tejo.

O almoço, já no regresso, foi na quinta da Feiteira, em Fazendas de Almeirim e ainda houve tempo para uma paragem em Constância, para usufruir da paisagem e tomar uma bebida. A chegada a Tomar foi pelas oito da noite e os participantes tinham à sua espera o tradicional lanche/jantar servido pelo restaurante a Lúria, animado pelo jovem Élsio Nunes.

No final o Presidente da junta de freguesia, António Vicente, agradeceu a presença de todos e recordou que os passeios anuais organizados pela autarquia são uma forma de reconhecimento dos seus percursos de vida e a promoção do convívio das pessoas dos vários lugares da freguesia, que sendo muito dispersa, muitas vezes não facilita a existência daqueles momentos.