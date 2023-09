Constância inaugura mural nas Jornadas Europeias do Património 2023

Constância assinala as Jornadas Europeias do Património 2023 com um percurso pedestre interpretativo e a inauguração de um mural alusivo aos 25 anos do Museu dos Rios e das Artes Marítimas. O tema das jornadas deste ano é o Património Vivo.

O Percurso Pedestre Interpretativo de Constância e a inauguração do mural alusivo aos 25 anos do Museu dos Rios e das Artes Marítimas são as duas formas que o município encontrou para assinalar as Jornadas Europeias do Património (JEP) 2023, cuja temática é o Património Vivo. O percurso pedestre está agendado para a manhã de 23 de Setembro e inclui a degustação de produtos regionais. A inauguração do mural, uma obra de arte da autoria do artista de Constância José Paulo Nobre, decorre durante a tarde do mesmo dia no Jardim do Museu e das Artes Marítimas.

Aliando-se à temática deste ano das JEP, o percurso percorrerá a vila numa distância de 5,5 quilómetros (grau de dificuldade fácil), tendo a duração prevista de três horas. O ponto de encontro é no Jardim do Museu dos Rios e das Artes. A iniciativa é organizada pelo município através do museu e do Parque Ambiental de Santa Margarida, tem inscrição gratuita, mas obrigatória. Os interessados devem inscrever-se até 21 de Setembro através do correio electrónico do Parque Ambiental de Santa Margarida ou do contacto telefónico.

As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da Comissão Europeia. Este ano decorrem entre os dias 22 e 24 de Setembro e celebram as práticas e as formas como o passado é preservado na memória colectiva e transmitido de geração em geração.