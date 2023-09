Freguesias da Chamusca correm risco de não ter pré-escolar devido à falta de crianças

Pinheiro Grande e Vale de Cavalos são duas freguesias do concelho da Chamusca que podem vir a não ter pré-escolar no futuro devido à falta de crianças para constituir uma turma. Parreira e Carregueira são as freguesias do concelho, sem contar com a sede, com mais crianças matriculadas no pré-escolar.

Há duas freguesias no concelho da Chamusca que, pela falta de crianças, podem vir a não ter ensino pré-escolar no futuro, embora tenham infraestruturas criadas para esse efeito. As populações do Pinheiro Grande e Vale de Cavalos, com uma dezena de crianças matriculadas cada uma, temem que para o ano a valência não esteja ao serviço dos cidadãos. A preocupação foi partilhada durante a última sessão camarária, que se realizou na terça-feira, 5 de Setembro, por todos os elementos do executivo municipal. Cláudia Moreira (PS), vice-presidente da autarquia, chegou mesmo a dizer, em relação a Vale de Cavalos, “espero que não queiram encerrar o jardim para o ano”.

Uma das razões para a falta de crianças matriculadas naquela freguesia, segundo a autarca, é o facto de muitas famílias optarem por as colocar no centro escolar situado na Chamusca, a cerca de uma dezena de quilómetros de distância. “Talvez tenhamos que abrir uma quinta turma na Chamusca porque já temos quatro praticamente lotadas. Muitas destas crianças são de outras freguesias nomeadamente do Pinheiro Grande”, explicou. Embora ainda sem um ponto de situação devidamente aprofundado, à data daquela reunião de câmara, Cláudia Moreira vincou que Vale de Cavalos sofre do mesmo problema.

No reverso da medalha, as localidades de Parreira, Chouto, Ulme e Carregueira têm as turmas repletas. A Carregueira tem duas turmas com 16 crianças cada uma, a Parreira tem uma turma com duas dezenas de crianças, o Chouto tem 14 alunos matriculados e Ulme também tem uma turma lotada havendo a hipótese de abrir uma nova turma.

Coelhinho pode ser hipótese

Uma das soluções para a falta de espaço em alguns dos estabelecimentos de ensino é a creche “O Coelhinho”, a única que existe em todo o concelho da Chamusca. A Santa Casa da Misericórdia da Chamusca, proprietária da creche, continua a receber vários pedidos das famílias para acolher os filhos na instituição. Recorde-se que o provedor Nuno Castelão anunciou em primeira mão ao nosso jornal que foi aprovado um pedido que fizeram para alargar o edifício de forma a ter capacidade para mais três salas, uma de berçário e outras duas para crianças com um e dois anos, totalizando uma capacidade para receber 84 crianças, o dobro da capacidade actual.