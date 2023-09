Hoje é dia internacional da igualdade salarial entre homens e mulheres

Hoje as Nações Unidas celebram o Dia da Igualdade Salarial, uma efeméride criada para recordar a disparidade que ainda existe entre as remunerações de homens e mulheres por todo o mundo. Este dia destina-se a sensibilizar a sociedade para a necessidade de se eliminar as desigualdades de género que persistem nas esferas profissionais. Apesar dos avanços sociais e políticos feitos nos últimos anos a disparidade salarial continua a ser uma realidade, com as mulheres a continuarem a ganhar menos que os homens e a serem quem tem os empregos mais precários, sobretudo através de contratos temporários, empregos a tempo parcial e falta de benefícios laborais adequados face aos homens. É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.