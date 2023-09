Número de ninhos de vespa asiática tem aumentado na região do Médio Tejo

Protecção civil continua a receber alertas sobre a existência de novos ninhos de vespa asiática. David Lobato, comandante do Comando Sub-regional da Protecção Civil do Médio Tejo afirma que se tem verificado um aumento no número de ninhos nos últimos anos e apela à população para colaborar com as autoridades na sua detecção.

Os alertas da população do Médio Tejo para a existência de ninhos de vespa asiática continuam a ocorrer com alguma frequência. A informação foi dada a O MIRANTE por David Lobato, comandante do Comando Sub-Regional da Protecção Civil do Médio Tejo. O responsável explica que, com o início da época outonal e a queda de folha, os ninhos ficam mais visíveis, o que contribui para o aumento de avistamentos. No entanto, a partir de Novembro, acredita que a situação comece a ficar controlada, devido ao facto do frio, da chuva e do vento ajudarem a destruir os ninhos.

Nos vários concelhos do Médio Tejo tem sido registado um aumento anual entre 20 e 25% do número de ninhos de vespa asiática. David Lobato diz que há registo de ninhos em todos os concelhos, mas que a situação é pior em Abrantes, Tomar, Ferreira do Zêzere, Mação, Entroncamento e Sardoal. O comandante refere que a presença de ninhos tem sido detectada, principalmente, em terrenos de cultivo ou zonas perto da população. David Lobato sublinha que é muito comum um ninho ser eliminado em determinado local e no ano seguinte ser avistado outro nesse mesmo local ou muito próximo.

