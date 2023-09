partilhe no Facebook

Ourém vai associar-se à Semana Europeia do Desporto

O município de Ourém vai associar-se às celebrações da Semana Europeia do Desporto e, através da iniciativa BeActive Portugal, disponibiliza um programa alargado de actividades desportivas gratuitas, dirigido a toda a população. A Semana Europeia do Desporto (SED) é uma iniciativa desenvolvida pela Comissão Europeia, com o objectivo de promover o desporto e a actividade física em toda a Europa.

O serviço de associativismo, desporto e juventude da Câmara de Ourém elaborou um conjunto de propostas para colocar ao serviço da população. Entre as actividades estão o crossfit, futebol, natação, caminhada, corrida, entre outras. As actividades decorrem de 23 a 30 de Setembro.