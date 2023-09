Seis carros vandalizados junto aos paços do concelho de Coruche

Seis automóveis que estavam estacionados perto do edifício dos paços do concelho de Coruche, no centro histórico da vila, foram vandalizados na madrugada deste domingo, 17 de Setembro. Vidros frontais partidos, espelhos retrovisores danificados e riscos na pintura dos veículos foi assim que os proprietários deram pelas suas viaturas vandalizadas. Também cinco contentores do lixo foram danificados.

A Guarda Nacional Republicana de Coruche tomou conta da ocorrência e os donos dos veículos esperam que os sistemas de videovigilância de alguns estabelecimentos da Rua Direita possam identificar os autores deste acto de vandalismo. Alguns moradores do centro histórico de Coruche não escondem o desagrado por nos últimos meses ser recorrente situações de desacatos e vandalismo na zona.