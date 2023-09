VFX apoia corrida a favor de associação de luta contra a leucemia

Foi aprovado por unanimidade na última reunião de Câmara de Vila Franca de Xira, um contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o município e o Centro de Cultura e Desporto do Crédito Agrícola, visando conceder apoio logístico à “Volta Solidária”, que está agendada para 30 de Setembro. O protocolo visa assegurar à organização do evento desportivo e solidário os meios necessários para poder realizar o evento, cujas receitas revertem para a Associação Portuguesa Contra a Leucemia. As principais disposições do documento incluem o apoio logístico da câmara na cedência de um pórtico e outros materiais essenciais para a realização da “Volta Solidária”, bem como a isenção do pagamento de taxas e licenças associadas a eventos deste género.