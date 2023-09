Dadores da Póvoa de Santa Iria promovem recolha esta terça-feira

Recolha de sangue está agendada para a tarde entre as 15h00 e as 19h30

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, em colaboração com o Instituto Português de Sangue e da Transplantação vai realizar a 19 de Setembro, entre as 15h00 e as 19h30, uma recolha de sangue e inscrição de potenciais dadores de medula óssea. Serão passadas declarações de presença a quem precisar para entregar nas entidades patronais.

A acção de recolha vai decorrer na sede da associação no Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria. Este ano, lembra a associação em comunicado, já foram promovidas 26 sessões de recolha de sangue, com 995 dadores inscritos, 805 unidades de sangue recolhidas e 135 dadores de sangue que doaram pela primeira vez. Num contexto em que as reservas nacionais de sangue permanecem abaixo dos níveis desejados é de extrema importância que todos aqueles que têm a possibilidade de doar sangue o façam, independentemente do seu grupo sanguíneo, apela a associação. O sangue, um recurso insubstituível e que não pode ser produzido artificialmente, é essencial nos hospitais para assistência a doentes e acidentados.