Município distingue empresas e instituições no ‘Acreditar Alcanena’

A Câmara de Alcanena vai distinguir, na sexta-feira, 22 de Setembro, empresas, pessoas e instituições que se destacaram nas vertentes económica, social e/ou ambiental, numa cerimónia pública de entrega de galardões que vai decorrer na Praça da Liberdade.

Com o mote “Acreditar Alcanena”, a iniciativa visa “distinguir, estimular e reconhecer o mérito” de iniciativas pessoais, empresariais e/ou institucionais (…) que “contribuam para gerar emprego, investimento, inovação, projeção, prestígio e preservação do meio ambiente”, bem como as que “contribuam para uma sociedade mais dinâmica”, informou a autarquia. A cerimónia, que vai decorrer às 18h00, inclui uma sessão solene designada ‘Regenerar Alcanena’ e para a qual estão anunciadas intervenções do presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Rui Anastácio, e da ministra da Habitação, Marina Gonçalves.