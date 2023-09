Navegar nas ondas de rádio do Clube de Radioamadores do Entroncamento

O Clube Radioamadores do Entroncamento, fundado em 1984, foi das primeiras associações radioamadoras do país. José Matos é o presidente da direcção e na conversa com O MIRANTE, onde explicou o conceito da actividade e o seu contexto histórico, fez-se acompanhar por mais três elementos da direcção. José Matos é ex-militar, tem 59 anos, é natural de Ponte de Lima e foi residir para o Entroncamento em 1995, altura em que se começou a interessar pelo radioamadorismo. Flávio Soares é antigo técnico electrónico da CP e reside no Entroncamento desde 1962; os dois sócio-fundadores Manuel Silva, de 89 anos, antigo farmacêutico, e João Cruz, que se mudou para a cidade em 1975, são os três elementos que compõem a equipa.

O gosto pelo radioamadorismo começou por influência de amigos e vizinhos que, na altura, tinham pequenos rádios. Motivados pela curiosidade e pelo gosto da electrónica e das comunicações, começaram a aprender, a ouvir as comunicações e a observar como eram realizadas. José Matos acabou mesmo por seguir, dentro da carreira militar, a área das comunicações, algo que acredita ter cativado ainda mais o interesse e que o levou a conhecer o grupo na altura da sua ida para o Entroncamento.

João Cruz explica que nos anos 80 do século passado, por inexistência de telemóveis e outros meios digitais, a rádio era o principal meio de comunicação. Tinha alguns amigos com conhecimento sobre o radioamadorismo, principalmente devido às comunicações que se fazia de Portugal para Angola. Foi ganhando o gosto e de repente conseguiram juntar mais de 40 pessoas para fundar o Clube Radioamadores do Entroncamento.

José Matos admite que o radioamadorismo é um universo vasto e complexo, que engloba várias áreas como a radio-astronomia, a geografia, informática e electrónica, tornando-se um “hobby científico”. Esclarece que, de forma sucinta, a actividade baseia-se em comunicações via rádio, através de canais próprios, realizada por fonia, morse ou meios digitais, como o envio de imagens. Explica que cada indivíduo tem o seu próprio indicativo, que é a sua forma de identificação. Os dois primeiros caracteres indicam o seu país de origem, tendo também cada território a sua própria representatividade. O presidente da associação acrescenta que existe a vertente de competição, que consiste na junção de equipas em determinado espaço e, durante 48 horas, desenvolvem o maior número de contactos possível com os mais diversos pontos do globo, valendo cada um diferentes pontuações.

José Matos refere que, através dessas actividades, se identifica facilmente o principal objectivo do radioamadorismo, que passa por conseguir comunicar com o maior número de países, um desafio por vezes difícil de alcançar com países como a Coreia do Norte. O presidente da associação entende que a actividade tem pouca visibilidade e que grande parte dos radioamadores já têm idades avançadas, faltando sangue novo para dinamizar a actividade. Por isso, afirma, um dos objectivos do clube é atrair membros mais novos e que estão neste momento a definir estratégias para desenvolver actividades nesse sentido.

Apesar de cada um dos elementos ter no seu computador uma estação radioamadora, os membros do clube costumam encontrar-se na sede todas as sextas-feiras à noite para debater sobre os mais variados temas relacionados com o assunto.