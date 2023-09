Praça Salgueiro Maia no Entroncamento serve de casa-de-banho

Um dos assuntos mais debatidos na última reunião do executivo do Entroncamento foi os maus-cheiros reportados por moradores que vivem junto à Praça Salgueiro Maia, na zona do mercado municipal. Os moradores queixam-se de que o espaço é utilizado como casa-de-banho por pessoas que frequentam os bares e a zona de restauração naquele local provocando um cheiro nauseabundo a urina que incomoda quem lá vive e quem passa por aquela praça. Um dos moradores enviou um email aos elementos do executivo municipal que Luís Forinho, vereador eleito pelo Chega, agora independente, trouxe para cima da mesa durante a última sessão. O autarca afirmou mesmo que, depois de receber o email, se deslocou à Praça Salgueiro Maia e ao cais, junto à zona do mercado, e sentiu os maus cheiros.

Segundo o autarca, vários moradores apresentaram queixa, inclusive à Junta de Freguesia de São João Baptista, mas até agora os problemas mantêm-se, situação que tem gerado muita indignação entre os populares. Perante a passividade em apresentar medidas para combater o problema Luís Forinho sugeriu inserir no próximo orçamento municipal um investimento em cabines portáteis, com custos para os utilizadores, para serem colocadas naquela zona e noutras, nomeadamente em frente à estação ferroviária, no Largo José Duarte Coelho e na Praça Marechal Carmona, assim como no jardim da Rua das Comunidades Europeias e no Largo da Fraternidade.

Rui Madeira, vereador do Partido Social Democrata (PSD), deu a sua opinião sobre a questão mostrando também ter conhecimento da mesma. O autarca não tem dúvidas de que a situação pode vir a tornar-se um risco para a saúde pública, uma vez que o cais do mercado é uma zona de abastecimento de mercadorias e alimentos.

Jorge Faria (PS), presidente da Câmara do Entroncamento, afirmou ter conhecimento da situação e apelou ao civismo dos utilizadores do local como uma das soluções para o problema. Sobre as medidas propostas pelo autarca Luís Forinho o presidente disse poder considerá-las no futuro.