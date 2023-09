Seminário em Abrantes debate transição digital nas autarquias

A transição digital nas autarquias é mote para um seminário que vai decorrer na quinta-feira, 21 de Setembro, em Abrantes, numa sessão que contará com oradores especializados e onde serão apresentados casos práticos de projectos de transformação digital nos serviços públicos.

Com o tema ‘Autarquias - Transição Digital enquanto estratégia orientada para as dinâmicas da Proximidade, Inovação, Preservação e Sustentabilidade”, a sessão contará com a presença de técnicos de Abrantes, que apresentarão a experiência do município, da eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques, jornalistas, investigadores e docentes universitários, entre outros.

Ao longo do dia vão ser apresentados "casos práticos de projetos de transformação digital nos serviços públicos, utilização de plataformas digitais para a simplificação e interação com a comunidade, aplicação da inteligência artificial em sistemas de gestão de informação, repositórios digitais, partilha de serviços e infraestruturas tecnológicas entre as autarquias locais e cooperação com instituições de ensino no âmbito da inovação", indica o município de Abrantes, em nota de imprensa.

A iniciativa, que decorrerá no Luna Hotel, em Abrantes, é aberta ao público e gratuita, mas carece de inscrição prévia em https://autarquias-transicaodigital.pt