Há nove anos abria ao público a Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira

Nesta quarta-feira, 20 de Setembro, assinalam-se nove anos desde que foi inaugurada a Fábrica das Palavras, a biblioteca municipal de Vila Franca de Xira, que se transformou na referência cultural e paisagística da cidade ribatejana. O momento aconteceu depois de quase dois anos de obra, que implicou também a demolição da antiga fábrica de descasque do arroz, que era um espaço abandonado e insalubre à beira rio. Entre quem achou o investimento "megalómano" e quem o achou pequeno para as necessidades, a verdade é que o edifício não passou ao lado da vida cultural da cidade. O projecto foi lançado no tempo da liderança de Maria da Luz Rosinha mas acabou inaugurado no mandato de Alberto Mesquita. Com sete pisos, várias salas e auditório, o edifício abriu com uma mostra de Afonso Burnay, integrada na altura na XIV Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira, como O MIRANTE noticiou na altura. O escritor e jornalista António Mega Ferreira foi um dos convidados da cerimónia, tendo lido um ensaio sobre a obra e a vida de Álvaro Guerra e o seu importante papel como cidadão e intelectual.