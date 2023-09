Novo espaço verde em São João da Ribeira

A Rua da Lezíria em São João da Ribeira, no concelho de Rio Maior, tem um novo espaço verde onde foram plantadas diversas olaias.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Rua da Lezíria em São João da Ribeira, no concelho de Rio Maior, tem um novo espaço verde onde foram plantadas diversas olaias. As antigas árvores existentes no local foram cortadas, tendo em conta a sua dimensão e instabilidade, colocando em causa a segurança de pessoas e bens. A informação chegou a O MIRANTE através de um comunicado da freguesia.