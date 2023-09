Passeio de BTT nos Moinhos da Pena em Torres Novas

O passeio de BTT “Rota dos Moinhos da Pena” vai decorrer no dia 30 de Setembro com o objectivo de dar a conhecer o património natural e turístico de Torres Novas através da promoção de actividade física. A iniciativa promovida pelo município de Torres Novas vai ter início entre as 08h30 e as 09h30, nos Moinhos da Pena e Charruada, num percurso de, aproximadamente, 25 quilómetros com dificuldade média. As inscrições são gratuitas e têm de ser efectuadas até 29 de Setembro. É obrigatória a utilização capacete e telemóvel.