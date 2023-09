São Facundo recebe Noite Jovem

A Noite Jovem vai decorrer a 23 de Setembro, às 23h00, no Polidesportivo de São Facundo, no concelho de Abrantes.

A Noite Jovem vai decorrer a 23 de Setembro, às 23h00, no Polidesportivo de São Facundo, no concelho de Abrantes. Vão estar presentes os DJ Johnny Happy, Ricky_N e Stereo Hackers, com vários estilos de música como techno, hardgroove e psychotrance. A festa tem serviço de take away de frangos assados na sede da Casa do Povo de São Facundo.