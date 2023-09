Desfalque na Agromais é de 4,9 milhões; presidente renunciou ao mandato

Entretanto o presidente da direcção, Luís Vasconcellos e Souza, saiu do cargo ao fim de largos anos, deixando a instituição entregue a Mário Antunes, director-geral da Agrotejo.

O desfalque do entreposto comercial agrícola Agromais, em Riachos, é de quase 4,9 milhões de euros apurados pela auditoria externa às contas entre 2009 e Julho de 2022, que está concluída. Deste valor, a maior cooperativa de agricultores de cereais e hortícolas do país só conseguirá recuperar um milhão de euros. Isto se conseguir vender pelo valor das avaliações os bens imóveis e móveis que foram arrestados na sequência de uma declaração ao Ministério Público do funcionário que fez o desfalque. As contas foram apresentadas aos associados numa assembleia-geral pouco participada e na qual o presidente, Luís Vasconcellos e Souza, comunicou a renúncia ao cargo, sendo agora substituído interinamente por Mário Antunes, director-geral da Agrotejo, da qual a cooperativa é associada.