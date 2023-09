Médio Tejo assinala Dia Europeu Sem Carros com transportes gratuitos

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai assinalar na sexta-feira o Dia Europeu Sem Carros com a gratuitidade dos transportes públicos rodoviários

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo, que agrega 11 municípios do distrito de Santarém, vai assinalar na sexta-feira, 22 de Setembro, o Dia Europeu Sem Carros com a gratuitidade dos transportes públicos rodoviários na região.

Em nota de imprensa, a CIM Médio Tejo, com sede em Tomar, indica estão o MEIO, o serviço de Transporte a Pedido e o LINK, numa iniciativa em “estreita colaboração com a concessionária do serviço público de transporte de passageiros do Médio Tejo”.

O Dia Europeu Sem Carros pretende “sensibilizar para a importância da mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, em particular à utilização do automóvel”, e “encorajar o desenvolvimento de comportamentos compatíveis com o desenvolvimento sustentável, com a proteção da qualidade do ar, com a mitigação do aquecimento global e com a redução do ruído”.