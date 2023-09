O bombeiro mais antigo e a primeira mulher dos Municipais de Tomar

José Homem é bombeiro há quatro décadas, sapador desde 2021, tal como Andreia, e consciente das limitações físicas da idade vai pedir a reforma este ano, mas não vai dar folga ao amor que tem pelos bombeiros.

José Homem e Andreia Mendes são os dois operacionais com mais anos ao serviço dos Bombeiros do Município de Tomar. Ele entrou como voluntário em 1981, com 17 anos de idade, por influência dos seus amigos que já eram voluntários e faziam do quartel também um ponto de encontro quando não estavam em serviço. Ela tem 38 anos e deu os primeiros passos no quartel em 2004 aos 18 anos. Integrou o primeiro grupo de mulheres a fazer a recruta na corporação e foi a primeira bombeira da categoria sapador em 2021.

Habituados a verem desgraças, são os casos que envolvem crianças ou jovens os mais difíceis em termos emocionais. As situações de paragens cardiorrespiratórias também não são fáceis pela impotência que muitas vezes sentem por não conseguirem reanimar a vítima, o mesmo sentimento que têm por verem casas a arder e não conseguir lutar contra a força do fogo. José Homem e Andreia Mendes entraram em alturas em que muitos jovens ainda tinham um fascínio pelos bombeiros e por servirem o próximo. Hoje “preferem estar em casa nas tecnologias”, lamenta José Homem.