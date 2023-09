Obras na EN118 condicionam trânsito entre Chamusca e Constância

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai realizar a partir de quinta-feira, 21 de Setembro, trabalhos de pavimentação na Estrada Nacional (EN118), com trânsito condicionado entre os quilómetros 110 e 120, nos concelhos da Chamusca e de Constância, anunciou a empresa pública.

A intervenção, que vai decorrer durante cerca de duas semanas naqueles dois municípios do distrito de Santarém, tem como objectivo “melhorar o desempenho funcional e prolongar o tempo de vida útil do pavimento, associando-se ainda a execução de trabalhos de reformulação da sinalização horizontal”.

Para a realização destes trabalhos, que decorrerão entre as 07h:00 e as 18h00, e deverão terminar em 05 de Outubro, será necessário “implementar circulação de trânsito alternada, com o apoio de sistema semafórico”, pode ler-se no comunicado divulgado.