Ampliação de escola em Alhandra acaba com horários duplos no concelho

Foram precisos os mandatos de três presidentes de câmara - Maria da Luz Rosinha, Alberto Mesquita e Fernando Paulo Ferreira - e 1,6 milhões de euros para a Escola Básica Nº2 de Alhandra estar pronta e em funcionamento pondo um fim aos horários duplos no concelho de Vila Franca de Xira. Era o último estabelecimento de ensino no concelho onde os alunos, por falta de espaço e condições, ainda tinham aulas só de manhã ou só no período da tarde. “É um momento histórico termos acabado com os horários duplos a partir de hoje em Alhandra”, afirmou Fernando Paulo Ferreira, presidente do executivo camarário, na inauguração que aconteceu na manhã de 18 de Setembro.