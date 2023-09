Braço-de-ferro entre junta e mercearia em Arrifana 

Junta de Manique do Intendente e a responsável pela única mercearia da aldeia continuam de costas voltadas.

Isabel Calvário gere a Mercearia da Aldeia que funciona no Mercado de Arrifana, gerido pela junta de freguesia

Três meses depois de a Junta de Freguesia de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa ter feito um ultimato à gerente da Mercearia da Aldeia, em Arrifana, para abandonar o espaço, continua a existir um clima de tensão e pontos de fractura entre a autarquia e Isabel Calvário. Esse ultimato foi feito por, supostamente, a loja estar a gastar demasiada electricidade e fazer concorrência “desleal” a um café/restaurante na mesma aldeia. A falta de entendimento entre as partes continua a ser um obstáculo ao desfecho deste braço-de-ferro que implica um serviço que grande parte da população da aldeia do concelho de Azambuja considera fundamental.