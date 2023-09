Comboios já mataram seis pessoas na região este ano

A Linha do Norte entre os concelhos de Vila Franca de Xira e Santarém já foi palco este ano da morte de seis pessoas, valor que já ultrapassou os números do ano passado, onde nesse troço perderam a vida cinco pessoas.

A estatística aumentou com o atropelamento mortal de um homem na casa dos 50 anos na estação de Vila Franca de Xira na manhã de 15 de Setembro, que obrigou a interromper a circulação na Linha do Norte durante mais de duas horas enquanto se procedia à retirada do corpo. Devido ao facto do corpo ter ficado irreconhecível não foi possível determinar a sua identidade ao fecho desta edição. Segundo apurou O MIRANTE junto de fonte dos bombeiros, não houve nada que o maquinista pudesse fazer, com a vítima a cair inesperadamente na via onde passava o comboio a alta velocidade e quando este estava na estação com outros passageiros. O acidente aconteceu pouco antes das 09h30.