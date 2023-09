Construção da biblioteca municipal do Sardoal a passo de caracol

A Câmara do Sardoal chumbou a proposta do quarto pedido de prorrogação do prazo de execução da empreitada de requalificação do antigo Externato Rainha Santa Isabel que está a ser transformado em biblioteca municipal. A obra teve início em 2021 e tinha um prazo de execução de um ano. A derrapagem no calendário já vai em mais de um ano. A obra tem um orçamento de cerca de 900 mil euros. O presidente do município, Miguel Borges (PSD), afirmou em sessão camarária que o novo pedido de prorrogação do prazo feito pelo empreiteiro, agora por 45 dias, não o convenceu.

Para o autarca, a obra tem que ficar concluída o mais rápido possível. “Os motivos que nos apresentaram não são suficientemente fortes e as coisas poderiam ter sido feitas de forma a que não chegássemos a este ponto de um novo pedido de prorrogação”, criticou Miguel Borges. O presidente esclareceu que não foi aplicada à empresa qualquer coima mas que durante o acto de entrega provisória da obra vão analisar o que fazer. “A revisão de preços da empreitada está colocada de lado. Não vamos aceitar”, garantiu. Os vereadores da oposição voltaram também a chumbar a prorrogação do prazo como fizeram nos outros pedidos. A proposta foi chumbada por unanimidade.

Recorde-se que, como O MIRANTE noticiou, o município do Sardoal aprovou em Julho de 2021 o contrato de adjudicação da obra no edifício do antigo Externato Rainha Santa Isabel por 886,961,91 euros mais IVA depois do Tribunal de Contas ter dado o visto para avançar com a obra. A empreitada foi comparticipada por fundos comunitários e estava previsto durar um ano mas a empresa foi pedindo sucessivos adiamentos. Os pedidos de prorrogação relacionaram-se com a Covid-19, a guerra na Ucrânia e o atraso de uma máquina que vinha do estrangeiro. O executivo municipal foi aprovando os pedidos mas agora já não aceitou.

A candidatura para avançar com esta obra foi aprovada mais de dois anos após ter sido submetida a fundos comunitários. O primeiro concurso ficou deserto tendo aparecido interessados no segundo concurso.