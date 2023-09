Dádiva de sangue na Junta de Freguesia da Bemposta

Iniciativa está agendada para o próximo sábado, 23 de Setembro, entre as 09h00 e as 13h00

A Associação Humanitária de Dadores de Sangue da Freguesia do Tramagal vai promover uma colheita de sangue e registo de dador de medula óssea no próximo sábado, 23 de Setembro, entre as 009h00 e as 13h00, na Junta de Freguesia da Bemposta, em Abrantes. A associação apela a todas as pessoas saudáveis que façam a sua dádiva de sangue, uma ação fundamental devido às dificuldades de manutenção das reservas em níveis estáveis. Os hospitais portugueses necessitam de cerca de mil unidades de sangue e componentes sanguíneos diariamente.

Um dador de sangue tem de ser uma pessoa saudável com peso igual ou superior a 50 quilos, entre os 18 e 65 anos. Os homens só podem realizar a sua dádiva de três em três meses e as mulheres de quatro em quatro meses.