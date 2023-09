Enfermeiros conseguem acordo no Hospital de VFX

Após dois anos de abaixo-assinados, plenários, concentrações e greves, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) lá conseguiu a 31 de Agosto que a administração do Hospital de Vila Franca de Xira, liderado por Carlos Andrade Costa, assinasse o acordo de adesão aos instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho. A partir de agora a grelha salarial passa a ser aplicada com efeitos a 2015 e passam a vigorar 35 horas de trabalho semanal, com regulamento de concursos, avaliação do desempenho e progressões remuneratórias com efeitos a 2018.

No decurso da greve de quatro dias decretada pelo sindicato, em Novembro de 2022, foi publicado um novo decreto-lei que permite a contagem de pontos para efeitos de progressão para milhares de enfermeiros. A exigência de atribuição de pontos ao tempo de exercício nas Parcerias Público-Privadas foi uma das exigências do SEP.