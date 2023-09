Equipamentos de recreio da escola da Malva Rosa em Alverca vão ser substituídos

Até ao final da terceira semana de Setembro os alunos da Escola Básica da Malva Rosa, em Alverca, que inclui jardim-de-infância e primeiro ciclo, vão ver os equipamentos do recreio substituídos por se encontrarem degradados e a precisar de requalificação.

A garantia foi deixada pela vice-presidente do município, Marina Tiago, na última reunião de câmara onde o problema foi levantado pelo vereador David Alves, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). Antes já os pais se queixavam de estar há mais de um ano à espera que a câmara realizasse a substituição ou reparação dos equipamentos.

“É completamente inadmissível que as crianças estejam impossibilitadas de usufruir daqueles equipamentos porque a entidade responsável pela manutenção não o faz por má gestão ou incompetência”, lamentava um dos pais, Miguel Oliveira, numa carta enviada aos autarcas e à comunicação social. Manter as boas condições de uso do parque escolar é, acima de tudo, uma questão de segurança, avisava.

A vice-presidente da câmara, que tem também o pelouro da Educação, lembra que a situação já era uma preocupação do executivo muito antes dos alertas dos pais e que ao longo do tempo estavam a ser feitas intervenções correctivas sempre que necessário e em particular nas pausas lectivas. “Estava com necessidade de intervenção e já temos a decorrer o procedimento para o substituir também. Se tudo correr como desejamos ainda em Setembro conseguimos fechar esta intervenção, que dá resposta a muitas turmas e a um espaço exterior de dimensão considerável”, explicou Marina Tiago.