Festival Hípico nas Festas do Sardoal

O 19º Festival Hípico do Sardoal, iniciativa integrada nas festas do concelho, realiza-se no domingo, 24 de Setembro, nos terrenos do Freião, junto ao Eucalipto Grosso. São esperadas dezenas de participantes, muitos deles premiados em provas nacionais e internacionais. A “Prova de Escolas” está agendada para as 10h00 e as “Provas Pequena, Média e Grande” decorrem das 11h00 às 15h30. A partir das 10h30 haverá provas de “Volteio” e “Iniciação” aos andamentos a cavalo destinado a crianças e orientado por um monitor habilitado.