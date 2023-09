Inscrições abertas para curso de “Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos”

A Endesa, em parceria com a Confagri, a Incubadora de Empresas do Gavião e a Câmara Municipal do Gavião, criou o curso de “Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos” no âmbito do Projecto de Transição Justa do Pego.

O objectivo é capacitar os formandos para a execução daquela actividade uma vez que, de acordo com a Lei 26/2013, de Novembro de 2015, todos são obrigados a ter aquela tipo de formação.

O curso é gratuito, tem uma duração total de 35 horas e existem 19 vagas tendo prioridade os residentes, ex-trabalhadores da Central do Pego, pessoas em situação de desemprego e mulheres. As inscrições para a primeira edição estão abertas até 26 de Setembro.

O curso terá início a 3 de Outubro e será realizado em formato pós-laboral e presencial, nas instalações da Incubadora de Empresas do Gavião, localizado no Gavião.