Moradores da Chamusca sofrem com inundações

Tatiana Lopes, do café Solar da Vila, já temia que chuvadas como as que aconteceram no fim-de-semana provocassem inundações na rua onde tem o seu café, no centro da Chamusca

Os moradores e comerciantes da Rua General Humberto Delgado, uma das artérias que liga à estrada principal que atravessa a Chamusca, estão consternados com o episódio que viveram no sábado, 16 de Setembro, e que já previam que acontecesse desde que terminaram as obras de requalificação urbana naquela zona. Uma chuvada que durou entre 10 a 15 minutos provocou inundações em estabelecimentos comerciais e casas de família. Segundo explicou a O MIRANTE um dos moradores que presenciou a cena, várias pessoas começaram a manhã daquele sábado a carregar baldes cheios de água e a despejá-los para a rua de forma a terem as condições adequadas para abrirem as portas dos estabelecimentos e receber os clientes.