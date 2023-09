Refeições escolares custam mais de 2 milhões à Câmara de Santarém

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara de Santarém estabeleceu dois contratos com a empresa Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A., num valor total superior a 2 milhões de euros, para o fornecimento de refeições escolares aos alunos do pré-escolar, 1.º,2º e 3º ciclos e ensino secundário que frequentam a rede de ensino público do concelho.

Na informação que consta no Portal BASE, que centraliza a informação sobre os contratos públicos celebrados em Portugal, um dos contratos é de 1.730.968 euros e tem um prazo de execução de 365 dias. O outro contrato tem um preço contratual de 308.973 euros e um prazo de execução de 62 dias.

Já os serviços de transporte de alunos em carreiras públicas para o ano lectivo 2023/2024 vão custar à Câmara de Santarém 622.168 euros. Esses serviços foram adjudicados por ajuste directo à empresa RODOLEZIRIA-Transportes Rodoviários de Passageiros, Unipessoal Lda.