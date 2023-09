Sérgio Carrinho não escondeu emoção em homenagem da Junta da Chamusca e Pinheiro Grande

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande prestou homenagem a Sérgio Carrinho, ex-presidente da Câmara Municipal da Chamusca, pelas mais de três décadas de serviço em prol da população do concelho, atribuindo o seu nome ao edifício onde decorre a universidade sénior e os campos de férias da junta. A cerimónia decorreu na quarta-feira, 13 de Setembro, e contou com a presença dos seus familiares mais próximos e de várias dezenas de populares.

No momento de descerrar a placa situada à entrada do edifício, localizado no centro da vila, Sérgio Carrinho não escondeu a emoção. “Se me apetece chorar, choro, já não estou preocupado com isso”, disse, entre risos. Amparado pelo seu filho mais velho, Miguel Carrinho, o ex-presidente realizou um discurso curto para agradecer a distinção que muito o sensibilizou, aproveitando para valorizar o trabalho que é feito pela universidade sénior em prol da população mais velha do concelho. “Este espaço é um local magnífico por várias razões, mas principalmente porque foi aqui que funcionou o Grémio da Lavoura e mais tarde a COVEPA, onde os agricultores vinham comprar os produtos para a sua actividade agrícola. Tinha muita vida e está no meio da vila”, disse.

Rui Martinho, presidente da junta, explicou a O MIRANTE que a homenagem “é da mais elementar justiça a um presidente que fez história no concelho pelo que deixou à população”. O autarca recordou que a junta já distingui Sérgio Carrinho no primeiro ano em que atribuiu medalhas de honra. “O Sérgio é um homem de afectos. As grandes obras que existem neste concelho são dele. Goste-se ou não se goste, têm o seu cunho”, referiu, acrescentando: “dentro das limitações que temos, fazemos o possível para homenagear as pessoas que gostam da terra e que trabalharam para servir a população, sem interesses pessoais pelo meio”, vincou. A atribuição do nome de Sérgio Carrinho ao edifício foi aprovado por unanimidade em reunião de executivo da união das freguesias.