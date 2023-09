Alunos do Tramagal começam ano lectivo com aulas fora da escola

Quase 40 anos depois de ter sido inaugurada a Escola Básica e Secundária Octávio Duarte Ferreira, no Tramagal, está a ser alvo da primeira grande empreitada de requalificação tendo o ano lectivo arrancado com os alunos colocados em espaços alternativos espalhados pela vila. “Esta obra estava prevista decorrer numa lógica de remoção do amianto numa fase em que não havia escola e, numa fase posterior, podendo já haver aulas, iam fazendo alguns acabamentos”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, tendo indicado que tal acabou por não acontecer por uma “disfuncionalidade da obra”.

A empreitada, um investimento na ordem de um milhão de euros e com um prazo de execução de 180 dias (seis meses), teve início no dia 18 de Julho e, quando se constatou que não seria possível o ano lectivo arrancar naquele equipamento educativo a 14 de Setembro, por via das obras em curso, a autarquia e a direcção do Agrupamento de Escolas foram à procura de espaços alternativos para os cerca de 100 alunos iniciarem as aulas.

“Houve ali uma disfuncionalidade da obra e, a seu tempo, conseguimos, em entreajuda com a ARTRAM (Associação de Reformados de Tramagal) e com outras instituições, como a escola e a junta de freguesia, encontrar aqui uma solução para a recolocação da escola no primeiro período [lectivo] em espaços que se tornaram importantes como solução para podermos fazer esta grande intervenção” de requalificação, disse o autarca.

Com previsão que as obras na Escola Básica e Secundária Octávio Duarte Ferreira fiquem concluídas até final de Dezembro, os alunos do 5.º ano iniciaram as actividades lectivas numa sala da Escola Básica de Tramagal, os alunos de 6.º ao 9.º ano nas instalações da Associação de Reformados do Tramagal e uma turma de 12.º ano do ensino profissional vai ter aulas numa sala anexa à junta de freguesia.

A directora do Agrupamento de Escolas (AE) n.º 2 de Abrantes, Isabel Alves, disse à Lusa, por sua vez, que o arranque das aulas vai ser um pouco ‘sui generis’ mas por bons motivos. “Esta é uma obra que se impunha há muitos anos e que ando a pedir desde 2005-2006 e era mesmo urgente dar condições aos alunos”, sublinhou, assegurando que “estão garantidas todas as condições para que os alunos possam ter o mesmo ensino de qualidade que sempre tiveram e com todas as actividades inerentes ao ano lectivo”.

A empreitada de requalificação e modernização da Escola Secundária de Tramagal prevê “trabalhos nos quatro blocos”, com a requalificação de 11 salas de aula, 16 salas de actividades, três laboratórios, um auditório, uma sala de professores, biblioteca, copa, duas cozinhas e dois refeitórios, a par de pavimentos, condições de acessibilidade, caixilharias e pinturas, bem como retirada das coberturas com fibras de amianto.