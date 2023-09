Autarcas da Póvoa e Forte da Casa a favor de unidade móvel de saúde

A Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa aprovou uma proposta do Chega para a implementação de uma unidade móvel de saúde que percorra a união de freguesias tendo em conta a falta de médicos de família. Esta unidade móvel poderia permitir oferecer à população cuidados básicos de saúde de forma descentralizada e gratuita. A proposta foi aprovada com os votos das bancadas do PS, BE, Chega, movimento independente António Inácio e Coligação Nova Geração e contou com os votos contra da bancada da CDU.

Na última assembleia de freguesia o Chega questionou o executivo da junta sobre se já tinha tomado as diligências necessárias junto das entidades competentes para avançar com a criação da unidade móvel, nomeadamente a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. De acordo com a resposta da presidente da junta, Ana Cristina Pereira, o assunto foi encaminhado para o município de Vila Franca de Xira.