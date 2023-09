Junta de Azambuja vai receber 14 mil euros para compensar despesas com a pandemia

A Junta de Freguesia de Azambuja vai receber 14.876 euros para compensar as despesas que realizaram em 2020 no âmbito do combate à pandemia de Covid-19. A novidade foi deixada pelo presidente daquela autarquia, André Salema, na última reunião do executivo, na qual foi aprovado o acordo de colaboração com a Direção-Geral das Autarquias Locais e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

Para ser considerada elegível a este apoio do Governo a Junta de Azambuja teve que enviar, até Abril deste ano, uma candidatura onde detalhou e justificou as despesas com facturas ou documentos comprovativos do pagamento e apresentar certidões de inexistência de dívidas à Segurança Social e às Finanças.

O Programa Apoiar Freguesias foi lançado em Março e comparticipa em 100%, até ao máximo de 75 mil euros, os gastos das freguesias com equipamentos e dispositivos médicos, equipamentos de protecção individual, testes, análises laboratoriais e outros meios de diagnóstico, medicamentos, assistência de emergência a população vulnerável, acções de sensibilização e sinalização relativas à prevenção da doença e acções de desinfecção e disponibilização de desinfectantes.