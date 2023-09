Câmara de Benavente abre mais 36 postos de trabalho

Município de Benavente está a contratar pessoal para várias áreas nomeadamente educação e higiene e segurança no trabalho.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara Municipal de Benavente vai reforçar o mapa de pessoal para fazer face às actuais necessidades técnicas e operacionais. Vão ser abertas duas vagas de técnico superior na área de segurança e higiene no trabalho, tendo em conta que o número de trabalhadores efectivos ao serviço da autarquia é superior a 400 trabalhadores, o que obriga a entidade empregadora a organizar os serviços.

Vai ser criado um posto de trabalho no âmbito da carreira/categoria de técnico superior/jurista, a ocupar mediante contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, pelo período de um ano, renovável até duas vezes, por iguais períodos de tempo, até ao limite de três anos. A câmara municipal conta actualmente com seis técnicos superiores juristas, sendo que um tem registado vários períodos longos de ausência por motivos de saúde e outro encontra-se em regime de mobilidade num organismo da administração central, por um período de dezoito meses. Outro jurista encontra-se em comissão de serviço, a exercer cargo dirigente e o quarto, exerce funções no gabinete de apoio aos vereadores, em comissão de serviço extraordinária.

Na área da educação tem-se registado um aumento de alunos impondo a abertura de mais estabelecimentos de ensino, mais salas de pré-escolar, mais turmas, em todos os níveis de ensino e, igualmente, um reforço dos recursos humanos afectos aos vários estabelecimentos, refeitórios e equipamentos escolares. Vão ser criados 20 postos de trabalho no âmbito da carreira de assistente operacional/auxiliar de acção educativa e mais dez no âmbito da carreira de assistente operacional/auxiliar de serviços gerais.

Vão ainda abrir dois postos de trabalho para cantoneiro de limpeza e um de canalizador.

A alteração ao mapa de pessoal vai ser submetida à Assembleia Municipal que reúne na Barrosa no próximo dia 26 de Setembro.