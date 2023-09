Carris Metropolitana alterou percursos em Vila Franca de Xira

A Carris Metropolitana anunciou alterações em algumas linhas que servem o concelho de Vila Franca de Xira, que passam pela eliminação de algumas carreiras, a criação de novas e a adaptação de horários e percursos.

Uma das linhas que desaparece é a 2302 de Alverca para Vila Franca de Xira devendo os passageiros passar a consultar os horários das linhas 2306 (Alverca estação-VFX) e a 2328 (Quinta da Piedade-VFX), que cobrem todo o percurso que a linha anterior assegurava. A linha 2306 passará a ter um único percurso durante o dia entre a estação de comboios de Alverca e VFX realizando uma paragem no bairro da Chasa e passando a circular também aos fins-de-semana.

Há novidades também na linha 2304 (Alverca estação-Bulhaco), que verá o seu percurso alargado até Alhandra e servindo São João dos Montes, que era uma reivindicação dos passageiros. Os horários de partida em Alverca mantêm-se mas atenção para quem apanhar os autocarros em Alhandra: a partida será antecipada em 10 minutos.

A linha 2307 (Arcena-VFX) vai sofrer ajustes de horários e a carreira 2309 (Bogalhão-VFX) passa a ter um único percurso durante o dia, servindo a Subserra, Alhandra escolas e Alhandra centro, alterações que implicarão ajustes de horários. Também a carreira 2310, de Torre de Cima e Capelas – Estação do Carregado passará a ter um único percurso durante o dia servindo o interior da Castanheira do Ribatejo e fazendo a ligação às estações de VFX e Carregado.

A Carris Metropolitana anunciou também a desactivação da carreira 2311 (Cachoeiras-Castanheira), devendo os passageiros recorrer à linha 2927 (Castanheira (Estação)-VFX), via Loja Nova. Será esta carreira que fará todo o percurso da extinta 2311.

Está agendada mudanças de horários na carreira 2315 (Castanheira-Hospital) que passa a unir o centro da vila da Castanheira, a estação de comboios, o bairro da Atral-Cipan e o Hospital de VFX.

Póvoa de Santa Iria lidera cancelamentos

É na Póvoa de Santa Iria que a Carris Metropolitana introduziu as maiores alterações incluindo a eliminação das seguintes carreiras: 2322 (Póvoa estação via Bolonha), 2323 (Póvoa Praça da República via Casal da Serra), 2324 (Póvoa Nacional10-VFX) e 2334 (Póvoa Praça da República via Quinta da Piedade). Os passageiros devem passar a consultar os horários das carreiras 2335 e 2336. A linha 2335 passa a abranger a totalidade do percurso que era feito pelas carreiras agora suprimidas. A carreira 2336 visa permitir aos moradores da cidade continuar a ter um percurso circular, entre o centro da Póvoa de Santa Iria, via Bragadas e Quinta da Piedade, que fará o percurso da carreira 2335 embora no sentido contrário.

A carreira 2335, entre a Praça da República na Póvoa via Bragadas, vai ter novas circulações ao fim-de-semana e a linha 2921, de Arruda dos Vinhos a VFX, vai passar a ter um único percurso a ligar os dois concelhos e servindo as escolas.