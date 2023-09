Feira de Setembro em Alcanena decorre na primeira semana de Outubro

O evento é organizado pela União das Freguesias de Alcanena e Vila Moreira. Programa conta com exposições de artesanato, gastronomia e expositores para as colectividades.

A oitava edição da Feira de Setembro, regressa a Alcanena, entre os dias 4 de 7 de Outubro. O evento vai decorrer na zona desportiva da vila e é organizado pela União das Freguesias de Alcanena e Vila Moreira. Este ano, a iniciativa é realizada em paralelo com as Festas de 5 de Outubro.

A feira vai contar com exposições de arte e artesanato, gastronomia e doçaria regional, animação musical, entre outras actividades, que o município ainda vai divulgar. As associações do concelho vão poder participar com expositores, de forma a dinamizar actividades e dar a conhecer o seu trabalho. As pré-inscrições decorrem até dia 2 de Outubro e podem ser feitas online, através dos respetivos formulários ou nos Serviços Administrativos de Alcanena e de Vila Moreira.