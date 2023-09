Jurista da DECO presta atendimento gratuito em Santarém

Um jurista da DECO vai estar nos dias 2 e 16 de Outubro em Santarém para prestar atendimento gratuito sobre questões de consumo. O serviço vai funcionar das 09h30 às 12h30, nas instalações da antiga Escola Prática de Cavalaria, onde se localiza o CIAC - Centro de Informação Autárquico ao Consumidor. Para tal é necessário efectuar marcação prévia através dos números de telefone 243 304 400 e 243 304 408 ou 243 329 950 ou do e-mail ciac@cm-santarem.pt.

O serviço, que conta também com o Balcão de Habitação e Energia, é gratuito e destina-se em exclusivo a munícipes do concelho de Santarém. O CIAC presta informação aos munícipes sobre direitos e deveres na energia, enquanto serviço público essencial; apoios sociais no combate à pobreza energética; programas do Fundo Ambiental para uma transição energética; informação ao munícipe sobre direitos na habitação (mediação imobiliária, compra, arrendamento e condomínio); acesso à habitação (crédito habitação, crédito para obras, seguros associados); apoios sociais no acesso à habitação – acompanhamento a apoios sociais no acesso à habitação; acompanhamento nas candidaturas a programas a nível local e nacional; apoios na reabilitação da habitação – acompanhamento na candidatura a programas a nível local e nacional.