Melhorias na sede da Associação Danças e Cantares da Várzea Fresca

A Associação Danças e Cantares da Várzea Fresca vai colocar um tecto falso no alpendre da sua sede com o apoio da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos no valor de três mil euros. A associação assinala o seu nono aniversário a 23 de Setembro com um festival que reúne para além do rancho da casa, o Rancho Ceifeiras do Porto de Muge, do concelho do Cartaxo, o Rancho Os Arrozeiros do Sorraia, de Santa Justa, no concelho de Coruche, e o Rancho Morangueiras do Sobral da Abelheira, de Mafra. O início do festival está marcado para as 21h00 e há serviço de bar com bifanas e petiscos.